الرئيس السيسي يتابع جهود تطوير قطاع التصنيع العسكري

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 نوفمبر 2023 07:16 مساءً - دوت الخليج – عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم لمتابعة جهود تعزيز وتطوير قطاع التصنيع العسكري، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار.

كما تابع الموقف التنفيذي لتشغيل منظومة إدارة التعليم الإلكتروني المتقدمة في العملية التعليمية بالأكاديمية العسكرية المصرية، في إطار الربط الرقمي الإلكتروني للكليات العسكرية والتحديث المتواصل لنظم التعليم بالقوات المسلحة.

شارك في الاجتماع: الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.