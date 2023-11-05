نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. محللون يرصدون تأثير ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 نوفمبر 2023 07:16 مساءً - هاجر عطية _ توقع محللو بنوك الاستثمار تأثيرًا محدودًا لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على الاقتصاد المحلي في الفترة الحالية، نتيجة توقف ضخ الغاز من إسرائيل لمصر مؤقتًا ثم استئناف ضخه ولكن بمعدلات أقل.

واختلف المحللون في توقعاتهم المستقبلية لأسعار الغاز، رجح اثنان من المشاركين تراجع أسعار الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة في حالة استقرار التوترات الجيوسياسية في فلسطين، بينما رأى أحد المشاركين أن هناك 3 سيناريوهات لأسعار الغاز الطبيعي، وجميعها مرتبطة بتأثير الحرب في فلسطين.

ويرى المحللون أن ارتفاع أسعار البنزين في مصر سيكون له تأثير على معدلات التضخم خلال شهري نوفمبر وديسمير لكنه تأثير محدود.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي عالميًّا بعد أن أدى توقف الواردات المصرية إلى زيادة خطر تدفقات الغاز الطبيعي المسال من البلاد، وذلك بعد اشتعال حدة الصراع بين إسرائيل وحماس.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 7.1% يوم الإثنين الماضي، قبل تقليص بعض المكاسب، فقد ارتفعت الأسعار بنحو 30% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب قبل 3 أسابيع، مما يسلط الضوء على مدى ضعف السوق الأوروبية في مواجهة العوامل الجيوسياسية بعد أزمة الطاقة في العام الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان له، أن واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر انخفضت إلى صفر من 800 مليون قدم مكعبة يوميًّا، مما ساهم في قصور في توليد الكهرباء الذي تسبب في انقطاع الكهرباء على مدى عدة أشهر.

وقال طارق الملا، وزير البترول المصري، إن الوزارة تعتزم استئناف تصدير الغاز المسال عبر محطتي الإسالة التابعتين لها خلال نوفمبر، مشيرًا إلى أن كميات الغاز الطبيعي المسال المتاحة للتصدير لم تتحدد بعد.

وكشف مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، لوكالة ، الخميس الماضي، عن أن صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلية إلى مصر استؤنفت بعد توقفها نهاية الأسبوع الماضي لكن بكميات صغيرة دون أن يحدد حجم التدفق الحالي.

وصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي بلغ 8 ملايين طن في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل الصادرات هذا العام إلى 7.5 مليون طن، معظمها سيذهب إلى أوروبا وتركيا، فيما سيصدر الجزء المتبقي إلى آسيا.

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