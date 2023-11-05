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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم في تونس يتراجع إلى 8.6% خلال أكتوبر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 5 نوفمبر 2023 10:14 مساءً - وكالات – أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد تراجع معدل التضخم في تونس إلى 8.6% في أكتوبر الماضي، من 9% في الشهر السابق.
وقال المعهد الوطني للإحصاء الحكومي في البيانات إن التراجع يعود إلى انخفاض نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أكتوبر وسبتمبر الماضيين بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أن تضخم أسعار مجموعة المواد الغذائية شهد تراجعا من 13.9% إلى 13.1%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية من 9.1% الى 8.8%.
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