مال وأعمال

معدل التضخم في تونس يتراجع إلى 8.6% خلال أكتوبر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم في تونس يتراجع إلى 8.6% خلال أكتوبر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 5 نوفمبر 2023 10:14 مساءً - وكالات – أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد تراجع معدل التضخم في تونس إلى 8.6% في أكتوبر الماضي، من 9% في الشهر السابق.

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وقال المعهد الوطني للإحصاء الحكومي في البيانات إن التراجع يعود إلى انخفاض نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أكتوبر وسبتمبر الماضيين بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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وأوضح أن تضخم أسعار مجموعة المواد الغذائية شهد تراجعا من 13.9% إلى 13.1%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية من 9.1% الى 8.8%.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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