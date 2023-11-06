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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بابا الفاتيكان: من أجل الله.. أوقفوا الحرب في فلسطين من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 12:18 صباحاً - أ ش أ – قال بابا الفاتيكان بابا فرنسيس اليوم الأحد، “من أجل الله، أوقفوا الحرب”، داعيا لإنهاء الحرب وتجنب مزيد من التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.
وأشار بابا الفاتيكان وفقا لما أوردته وكالة أنباء (أنسامد)، إلى أنه “ما زال يفكر في الوضع الخطير للغاية في فلسطين وإسرائيل حيث فقد الكثير من الناس حياتهم”، قائلا: “أتوسل إليكم أن تتوقفوا، أوقفوا إطلاق النار”.
وأعرب عن أمله في “متابعة كل السبل لمنع اتساع نطاق الصراع”، مطالبا بمساعدة الجرحى ووصول المساعدات إلى سكان غزة لما يشكله الوضع الإنساني من خطورة بالغة. وناشد بابا الفاتيكان بإطلاق الرهائن على الفور وفيهم أطفال كثيرون “ليعودوا إلى أهليهم”، على حد قوله.
وأضاف “دعونا نفكر بالأطفال، بجميع الأطفال المحاصرين في هذه الحرب وفي أوكرانيا وفي صراعات أخرى، بهذه الطريقة يُقتل مستقبلهم”.
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