انت الأن تتابع خبر تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم .. الكتكوت والبيض يواصلان الصعود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 استقرارًا في البورصة الرئيسية ومحلات التجزئة، حيث تراجعت أسعار الدواجن البيضاء 8 جنيه خلال الأسبوعين الماضيين.وقد سجلت أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق والمزارع نحو 68 جنيه في الكيلو للمزارع بينما كانت تسجيل بـ76 من أيام قليلة، وتصل إلى المتسهلك نحو 75 و78 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

ويأتي أرتفاع أسعار الدواجن اليوم بعدما وصل سعر كتكوت ابيض أهالي 23 جنيه، بينما سجل سعر كتكوت أبيض شركات اليوم الأحد بـ26 جنيه، وقد وصل سعر كتكوت بلدي إلى 11 جنيه بينما سجل سعر كتكوت ساسو إلى 21 جنيه وكتكتو زري وصل اليوم الأحد إلى 15 جنيه، وقد سجلت أسعار الدواجن للمستهلك اليوم إلى 75 و 78 جنيه للكيلو.

كما شهدت أسعار الأعلاف ارتفاع ملحوظ حيث وصل سعر علف الدواجن 22700 جنيه للطن، بينما وصلت سعر الذرة اليوم الأحد إلى 800 جنيه بينما وصلت سعر الصويا إلى2000 جنيه وهو ما أثر على أسعار الفراخ

[أسعار الدواجن اليوم]

أسعار الدواجن اليوم

سعر البيض بعد ارتفاع أسعار الدواجن اليوم

بينما وصلت أسعار البيض اليوم الأحد 5-11-2023، 115 جنيه للبيض الأبيض بينما ليصل للمستهلك بـ 125 جنيه، بينما يصل سعر البيض الأبيض في الأسواق للمستهلك إلى 130 و 133 جنيه، بينما وصل سعر البيض الأحمر للمستهلك إلى 135 و138 جنيه، وعن سعر البيض البلدي فقد وصل إلى 135 وللمستهلك يتراوح بين 140 و145 جنيه في الطبق.

وعن أسعار الدواجن الأمهات البيضاء فقد وصلت اليوم إلى 63 جنيه للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو البانية إلى 160 و170 جنيه اليوم الأحد، وقد وصلت سعر الدواجن الرزي إلى 95 جنيه.