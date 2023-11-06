نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصاد إسرائيل يواجه شبح الانهيار.. ورئيس رابطة المصنعين:… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 06:14 مساءً - فاينانشال نايمز _ تلقى عملاء فنادق أطلس في إسرائيل رسالة بريد إلكتروني غير عادية – وهي نداء يائس للتبرع لإنقاذ الشركة من الانهيار.

لقد افتتحت شركة أطلس فنادقها الستة عشر لاستقبال 1000 شخص تم إجلاؤهم من النازحين الإسرائيليين. ولكن فشلت الحكومة في تحمل التكاليف.

وقال مدير العمليات ليئور ليبمان: “لقد طلبنا المساعدة من الموردين وجهات الاتصال في الخارج وموظفينا وقائمة العملاء المميزين “. وأضاف أن الرسالة كانت صارخة: “إذا لم نتمكن من تمويل أنفسنا، فسوف ينهار العمل”.

لقد أحدثت الحرب موجات من الصدمة في اقتصاد تل أبيب الذي يبلغ حجمه 488 مليار دولار، مما أدى إلى تعطيل الآلاف من الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها في الأزمة.

تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإنشاء “اقتصاد تحت السلاح”، ووعد بتحويلات نقدية ضخمة للشركات والمناطق المعرضة للخطر على نطاق لم نشهده آخر مرة خلال جائحة كوفيد-19.

وقال يوم الخميس: “توجيهاتي واضحة: نحن نفتح الصنابير ونضخ الأموال لكل من يحتاج إليها”. وأضاف: “على مدى العقد الماضي قمنا ببناء اقتصاد قوي للغاية، ومهما كان الثمن الاقتصادي الذي تفرضه علينا هذه الحرب، فسوف ندفعه دون تردد”.

ورحب بعض قادة الأعمال بحزمة المساعدات، لكن كثيرين قالوا إنها لم تكن كافية. وقال المنتقدون إن معايير التأهل للحصول على المساعدات صارمة للغاية، بينما قال آخرون إن الإجراءات لم تقدم أي مساعدة للشركات الكبرى.

وقال رون تومر، رئيس رابطة المصنعين في إسرائيل، إن “حكومة إسرائيل تتخلى عن شعبها”. وأضاف أن العديد منهم لم يحصلوا على تعويض كامل عن أرباحهم المفقودة: “سيتعرضون لصدمة سيئة في حزم رواتبهم التالية”.

وقال ليبمان إن فنادق أطلس لا تزال تنتظر المساعدة الحكومية. وأضاف: “أتوقع أن تدعمني البلاد عندما أحاول مساعدة الناس”. “لكن لست متأكدًا من أننا سنحظى بشبكة أمان”.

وقال ميشيل سترافشينسكي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس: “هذه المرة هناك قدر أكبر من عدم اليقين”. إن “الأهداف الأكثر صعوبة” هذه المرة – القضاء على حماس – تعني أن الحرب ربما تكون أطول”.

هناك بعض علامات التعافي بعد الصدمة الأولية لهجوم حماس: الشيكل صامد، في أعقاب تدخلات بنك إسرائيل، وبدأ طلب المستهلكين في الانتعاش، وإن كان ذلك ببطء. لكن الصراع لا يزال له تأثير مروع على الاقتصاد والنشاط التجاري، وخاصة البناء.

وقال تومر: “لقد أغلقت البلديات الكثير من مواقع البناء”. “إنهم لا يريدون أن يكون لديهم عمال فلسطينيون هناك. ويقولون إن الناس منزعجون من رؤية العمال العرب وهم يحملون أدوات ثقيلة”.

كما تضرر الإنفاق التقديري بشدة. وقال فيكتور بهار، كبير الاقتصاديين في بنك هبوعليم: “الناس ليسوا قلقين بشأن الصواريخ فحسب، بل هم أيضًا في حالة مزاجية سيئة، ويحزنون على الأصدقاء والأقارب”. “هذا يقمع طلب المستهلكين.”

وتتزايد الأدلة بالفعل على التأثير المدمر للحرب على النشاط الاقتصادي. ووجدت دراسة استقصائية للشركات في إسرائيل أجراها مكتب الإحصاء المركزي أن واحدة من كل ثلاث شركات أغلقت أبوابها أو كانت تعمل بطاقة 20 في المائة أو أقل، في حين أبلغ أكثر من النصف عن خسائر في الإيرادات بنسبة 50 في المائة أو أكثر.

وكانت النتائج أسوأ بالنسبة للجنوب، المنطقة الأقرب إلى غزة ، حيث أغلقت ثلثا الشركات عملياتها أو خفضتها إلى الحد الأدنى.

في هذه الأثناء، تقول وزارة العمل إن 764 ألف إسرائيلي – 18% من القوى العاملة – لا يعملون بعد استدعائهم للخدمة الاحتياطية، أو إجلاؤهم من مدنهم أو إجبارهم بسبب إغلاق المدارس على رعاية الأطفال في المنزل.

وتعتبر الإجراءات التي كشف عنها نتنياهو وسموتريش الأسبوع الماضي أكثر سخاء من الحزمة السابقة التي أثارت انتقادات من مجموعات الأعمال. وبموجب الأحكام الجديدة، ستدعم الحكومة الشركات التي انخفضت إيراداتها الشهرية بأكثر من 25% بسبب الحرب، من خلال تغطية ما يصل إلى 22% من تكاليفها الثابتة و75% من فاتورة أجورها، من بين خطوات أخرى.

لكن الخبراء يشعرون بالقلق من أن هذا قد لا يكون كافيا إذا استمرت الآفاق الاقتصادية لإسرائيل في قتامة. وقال سترافشينسكي: “الوضع أفضل الآن، ولكن لا يزال من الصعب معرفة ما إذا كانت هذه هي نهاية القصة”.

ويرى آخرون أن حزمة الدعم لابد أن تكون مصحوبة بإعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي. ويواصل شركاء نتنياهو في الائتلاف من الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة والمستوطنين توجيه مبالغ ضخمة لمشاريع يقول منتقدوها إنه لا مكان لها في اقتصاد الحرب، مثل مخطط لتشجيع ممارسة الشعائر الدينية بين الطلاب.

وفي الأسبوع الماضي، دعت مجموعة مكونة من 300 خبير اقتصادي إسرائيلي بارز نتنياهو وسموتريتش إلى “العودة إلى رشدهما”.

وقالوا في رسالة مفتوحة إن “الضربة الخطيرة التي تلقتها إسرائيل تتطلب تغييرا جوهريا في الأولويات الوطنية وإعادة توجيه الأموال بشكل كبير للتعامل مع أضرار الحرب ومساعدة الضحايا وإعادة تأهيل الاقتصاد”.