نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: متابعة دورية لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 09:14 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حرصه على متابعة مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بشكل دوري، عبر اجتماعات يعقدها مع المختصين؛ لضمان استمرارها وتحقيق مستهدفاتها في توفير السلع المحددة بأسعار مناسبة.

وخلال اجتماع، عقده مدبولي، مساء اليوم، قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن هناك متابعة دائمة لتطبيق مبادرة خفض الأسعار الغذائية على أرض الواقع، سواء في الشوادر، أو المنافذ، أو السلاسل التجارية التي أعلنت توافر السلع التي بالمبادرة بها، إلا أن بعض البقالين أو محال السوبر ماركت الصغيرة لم تلتزم حتى الآن بأسعار المبادرة، طبقا لما جرى رصده، ويتم التعامل معها على الفور.

وأضاف الوزير أن هناك تعاونا من البنك المركزي المصري لتوفير المكون الدولاري المطلوب لتحقيق مستهدفات المبادرة، مشيرا إلى العمل على مواجهة أية أوجه قصور أو تحديات تظهر خلال التطبيق؛ فهناك إصرار على نجاح هذه المبادرة في توفير هذه السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

7065 شادرا ومعرضا ومنفذا

من جانبه، أوضح وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أن تطبيق المبادرة يشير إلى تحسن الوضع يوما بعد يوم، مشيرا إلى إضافة 744 منفذا جديدا للمبادرة، ليكون الإجمالي 7065 شادرا ومعرضا ومنفذا ثابتا ومتحركا أقيمت على أرض المحافظات خلال الفترة من 9 أكتوبر الماضي حتى 5 نوفمبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وشدد الوزير على مواصلة الحملات الرقابية المكثفة على الأنشطة التموينية والتجارية كافة بالمراكز والمدن والأحياء حيث بلغ عددها 2551 حملة لإحكام الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 4152 محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، إلى أن هناك حصرا يوميا يستهدف متابعة أسعار الشركات المشتركة في المبادرة، مستعرضا أعداد الفراخ الحية، والمجمدة، والبيض التي تم بيعها في المبادرة حتى الآن. وأكد الوزير في هذا الصدد وجود أثر إيجابي للمبادرة، وهناك إصرار على الاستمرار.

3 آلاف فرع للسلاسل التجارية

بدوره استعرض رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، ما اتخذته أكثر من 3 آلاف فرع للسلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، والمنافذ المختلفة التي التزمت بالأسعار المعلنة في المبادرة، مؤكدًا أن الأهم في هذه الفترة هو استمرار توفير المكون الأجنبي حتى تكون هناك وفرة في السلع بالأسواق.

كما أكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنور العبد، التزام الاتحاد بالأسعار المُعلن عنها في المبادرة، مستعرضًا احتياجات القطاع من الخامات شهريا.

سرعة توفير المكون الدولاري

وأشار وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، محمد أبو موسى، إلى عقد اجتماعات مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف سرعة توفير المكون الأجنبي، مؤكدًا العمل على سرعة استكمال الأوراق المطلوبة لأي شركة، حتى يتم توفير المكون الدولاري المطلوب لخامات السلع المستوردة.