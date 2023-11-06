أوراسكوم للإنشاءات توقع عقدي مشروعين بالخط الرابع للمترو…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 09:14 مساءً - دوت الخليج – وقعت شركة أوراسكوم للإنشاءات عقدين مع الهيئة القومية للأنفاق (NAT)، لتنفيذ مشروعين بالخط الرابع لمترو الأنفاق، والقطار السريع بين العين السخنة ومطروح.

ويتضمن العقد الأول جميع الأعمال المدنية للخط الرابع من مترو أنفاق القاهرة – مشروع CP402، والذي سيمتد من الجيزة إلى الفسطاط وسيتصل بالخطين الحاليين الأول والثاني، بحسب بيان لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، مشيرا إلى أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) ستمول الجزء الأكبر من المشروع.

وبموجب العقد الثاني، ستقود شركة أوراسكوم للإنشاءات تحالفا لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية (MEP)

لجميع محطات الخط الأول لنظام السكك الحديدية عالي السرعة الجديد في مصر، والذي سيمتد من العين

السخنة إلى مرسى مطروح.

وذكر البيان أن هذين العقدين يضافان إلى “الأدوار المهمة الحالية للمجموعة في كلا المشروعين”، لافتا إلى أن أوراسكوم كونستراكشون أعلنت سابقا أن إحدى تحالفاتها سيتنفذ حزمة أنظمة السكك الحديدية والمسارات

والمستودعات (CP411) لجميع مراحل الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، وتحالف أخر سيتولى تصميم وتركيب

وتشغيل وصيانة نظام السكك الحديدية عالي السرعة بالكامل.

وأضاف أن مشروعات الشركة الحالية والسابقة تضم مشروعات كبرى مثل السكك الحديدية فائقة السرعة والمترو والمونوريل والقطار الكهربائي عبر أكثر من 3500 كيلومتر في مصر والشرق الأوسط.