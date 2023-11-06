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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تشتري 710 آلاف طن قمح من منتجين سعوديين في الخارج من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 10:12 مساءً - – قالت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية يوم الاثنين إنها اشترت 710 آلاف طن من القمح من منتجين سعوديين في الخارج.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أنها اشترت 355 ألف طن من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، بينما اشترت الكمية الباقية من شركة الراجحي الدولية للاستثمار.
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