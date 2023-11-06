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نعرض لكم الان تفاصيل خبر منظمة العمل الدولية: غزة فقدت 60% من الوظائف بسبب الحرب من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 11:13 مساءً - وكالات – قالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين إن غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف منذ اندلاع الحرب مما فاقم سوء الوضع الاقتصادي المتردي في القطاع الذي تحاصره إسرائيل.
وأضافت المنظمة في أول تقييم لتأثير التوغل البري والقصف الجوي الإسرائيلي لغزة بعد السابع من أكتوبر، إن الخسائر تصل إجمالا إلى 182 ألف وظيفة في القطاع الفلسطيني الصغير.
وقالت ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، “تقييمنا الأولي لتداعيات الأزمة المأساوية الحالية على سوق العمل الفلسطينية كشف نتائج مثيرة للقلق بشدة ولن يزيدها استمرار الصراع إلا سوءا”.
وأضافت أن الأزمة سيظل تأثيرها على الوظائف والشركات “لسنوات كثيرة قادمة”.
وحتى قبل الحرب وتشديد الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، كان نحو نصف سكان القطاع الساحلي الضيق البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.
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