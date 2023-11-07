مال وأعمال

التموين تتعاقد على 100 ألف طن سكر.. والمخزون الاستراتيجي…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين تتعاقد على 100 ألف طن سكر.. والمخزون الاستراتيجي… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 12:14 صباحاً - دوت الخليج – تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على 100 ألف طن سكر أبيض تصل في النصف الثاني من الشهر الجاري.

predco_adv_2021

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبيه احتياجات ‏المواطنين من سلع مهمة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.

وأشار المصيلحي إلى أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى أبريل 2024، لافتا إلى بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر، في يناير وفبراير المقبلن، وهو ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر أيضا.

BonatMisr

وقال المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال، إن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يوميا ما بين 2000 إلى 3000 ‏طن سكر لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين ‏من الدعم.

HapiSalonWhite

وأشار إلى أن الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تسهم في تلبية احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين تتعاقد على 100 ألف طن سكر.. والمخزون الاستراتيجي… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

Advertisements

قد تقرأ أيضا