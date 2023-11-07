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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين تتعاقد على 100 ألف طن سكر.. والمخزون الاستراتيجي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 12:14 صباحاً - دوت الخليج – تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على 100 ألف طن سكر أبيض تصل في النصف الثاني من الشهر الجاري.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبيه احتياجات المواطنين من سلع مهمة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.
وأشار المصيلحي إلى أن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى أبريل 2024، لافتا إلى بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر، في يناير وفبراير المقبلن، وهو ما يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر أيضا.
وقال المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يوميا ما بين 2000 إلى 3000 طن سكر لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين من الدعم.
وأشار إلى أن الكميات التي تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تسهم في تلبية احتياجات الأسرة المصرية من هذه السلعة.
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