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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الأمين العام للأمم المتحدة: غزة أصبحت مقبرة للأطفال من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 01:12 صباحاً - وكالات – حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الإثنين، على وقف إطلاق النار في النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس، محذّرا من أن قطاع غزة الذي يتعرّض للقصف يتحوّل إلى “مقبرة للأطفال”.
وقال غوتيريش، في تصريح للصحفيين في مقر الأمم المتحدة، إن “الكارثة التي تتكشّف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحا على مر الساعات”.
وأدان غوتيرش “العمليات البرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية والقصف المستمر على المدنيين والمستشفيات واللاجئين المخيمات والمساجد والكنائس ومرافق الأمم المتحدة – بما في ذلك الملاجئ”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: “لا أحد في مأمن (…) وفي الوقت نفسه، تستخدم حماس المدنيين كدروع بشرية ويواصلون إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي تجاه إسرائيل”، على حد تعبيره.
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