دبي تعتمد دورة الموازنة للأعوام 2024-2026 بإجمالي نفقات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 09:14 صباحاً - وكالات – أقر حاكم دبي محمد بن راشد، اليوم الإثنين، ميزانية الإمارة للأعوام 2024-2026 بإجمالي نفقات 246.6 مليار درهم (نحو 67.14 مليار دولار).

وذكر بيان لحكومة دبي أن النفقات للسنة المالية 2024 تبلغ 79.1 مليار درهم.

ونقل البيان عن المدير العام لدائرة المالية في دبي عبدالرحمن صالح آل صالح القول إن الدائرة تتوقع تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 3.3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العمل بالخطة المالية 2024-2026.

وأضاف المدير العام أن دبي تتوقع تحقيق إيرادات عامة قدرها 90.6 مليار درهم، يُخصص منها للموازنة 85.1 مليار درهم، وللاحتياطي العام 5.5 مليار درهم.

وأشار إلى أن الارتفاع في الإيرادات “ناجم عن سرعة إجراءات التعافي من الجائحة العالمية وكفاءتها، فضلاً عن التعامل المهني والاستباقي مع الأحداث العالمية”.

ولفت المسؤول في الإمارة إلى أن من المتوقع أن يبلغ الاحتياطي العام المستقطع من الإيرادات سنويا حوالي 20.6 مليار درهم بحسب ما هو مخطط له للسنوات الثلاث 2024-2026.

وتشكل الرواتب والأجور 26% من إجمالي النفقات الحكومية في دبي، كما تمثل نفقات المنح والدعم الحكومي 23% والنفقات العمومية والإدارية 24% من إجمالي النفقات، بحسب بيان الإمارة.