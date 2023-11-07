نعرض لكم الان تفاصيل خبر عيسى يبحث مع شركات طيران زيادة حركة السياحة الوافدة من… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 03:18 مساءً - دوت الخليج – عقد وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، لقاءات مهنية مع مسئولي شركات طيران، خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن؛ لمناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق البريطانية.

وخلال هذه اللقاءات، حرص الوزير على التعرف على الخطط التشغيلية لهذه الشركات بالمقصد السياحي المصري، ومعدلات الحجوزات في مصر خلال الفترة المقبلة والاستماع لرؤيتهم ومقترحاتهم لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من هذا السوق، كما طمأنهم على موقف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والتي أشار إلى أنها تسير بمعدلات جيدة.

واستعرض عيسى أيضًا خطة الوزارة لتشجيع الاستثمارات السياحية ولا سيما الفندقية منها بما يساهم في التوسع في أعداد الغرف الفندقية المتاحة لتلبية الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري.

وتحدث أيضا عن فرص النمو والاستثمار الكثيرة الواعدة التي تقدمها مصر لجميع الشركات العاملة في صناعة السياحة بها لتستطيع التوسع بحجم أعمالها وتحقيق الأرباح.

كما حرص الوزير على إطلاع مسئولي شركات الطيران على المستجدات الخاصة بتقديم منتجات سياحية جديدة في مصر.

وأشار إلى الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، وكذلك مجموعة الافتتاحات لمشروعات التطوير بعدد من الأماكن الأثرية، خاصة الموجودة بالقاهرة التاريخية في ضوء تنفيذ خطة الوزارة نحو جعل مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته وخاصة في إطار الترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد وهو ما يساهم في زيادة مدد إقامة السائحين بها.

وألقى أحمد عيسى الضوء على برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي مدت الوزارة العمل به حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، حيث كان من المقرر انتهاء العمل به في نهاية أكتوبر الماضي.

وتحدث أيضاً عن حرص الدولة المصرية على الاستثمار في تحسين وتطوير البنية التحتية في المجالات كافة، ومنها مجال الطيران، مشيراً إلى أن مطار سفنكس يشهد حالياً تشغيل واستقبال العديد من رحلات الطيران حول العالم.

وأضاف أن جميع الجهات المعنية بالدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير والارتقاء بالمطارات السياحية في مصر بصورة أكبر لتواكب المعايير العالمية.

ويزور وزير السياحة والآثار أحمد عيسى حاليا العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023 والتي انطلقت فعالياتها اليوم وستستمر حتى 8 نوفمبر الجاري.