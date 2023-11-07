نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يرتفع مع إبقاء السعودية وروسيا على التخفيضات الطوعية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 03:18 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن أكدت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، مواصلة الخفض الطوعي لإنتاجهما من النفط حتى نهاية العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 29 سنتا، بما يعادل 0.34%، إلى 85.18 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.82 دولار للبرميل، مرتفعا 31 سنتا، أو 0.4%.

وقال مصدر بوزارة الطاقة السعودية إن المملكة أكدت يوم الأحد أنها ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا في ديسمبر ليبقى الإنتاج عند 9 ملايين برميل يوميا.

وأعلنت موسكو أيضا مواصلة الخفض الطوعي للإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يوميا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك “يُظهر الإعلان أن السعودية تتولى زمام الأمور في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تقليل المعروض في الأسواق وزيادة الأسعار”.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل الاستراتيجي لدى بنك يو.بي.إس إن التخفيضات يمكن تمديدها إلى الربع الأول من عام 2024 بسبب “ضعف الطلب الموسمي على النفط في بداية كل عام، والمخاوف المستمرة بشأن النمو الاقتصادي وهدف المنتجين وتحالف أوبك+ المتمثل في دعم استقرار وتوازن سوق النفط”.

وانتعشت أسعار النفط بعد أن خسر الخامان القياسيان نحو ستة بالمئة في الأسبوع المنتهي في الثالث من نوفمبر، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات والتي نتجت عن التوترات في الشرق الأوسط.

وطالب قادة وكالات الأمم المتحدة بهدنة إنسانية يوم الاثنين بعد مرور شهر على بدء الحرب في غزة، في حين قالت السلطات الصحية في القطاع إن عدد القتلى من الضربات الإسرائيلية تجاوز الآن عشرة آلاف.

كما استفادت أسعار النفط أيضا من ضعف الدولار. وانخفض مؤشر الدولار إلى مستوى 104.84، وهو الأضعف منذ 20 سبتمبر. ويعزز ضعف الدولار الطلب على مشتريات النفط الخام من قبل حائزي العملات الأجنبية.