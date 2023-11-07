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نعرض لكم الان تفاصيل خبر موانئ أبوظبي توقع عقود إدارة وتشغيل ميناء سفاجا خلال أسابيع من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 04:16 مساءً - العربية نت _ قال رئيس قطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي سيف المزروعي، إنه سيتم التوقيع النهائي على عقود إدارة وتشغيل ميناء سفاجا بمصر خلال أسابيع ولمدة 30 عاما.
إدارة وتشغيل الميناء لمدة 30 عاما
وأضاف المزروعي في مقابلة مع ” العربية_Business”: “ندير مشاريع كثيرة في مصر ولم نصل لمرحلة تحويل الأرباح”.
وأوضح أن استثمار مصر في البنية التحتية ساعد على تنفيذ المشاريع.
3 مشاريع في العين السخنة
وأشار إلى وجود مشاريع للشركة في عدة مناطق بمصر منها 3 مشاريع في العين السخنة، ومشاريع في شرم الشيخ والغردقة.
الاستحواذ على 10 سفن بنحو 200 مليون دولار لتعزيز العمليات البحرية
وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن الاستحواذ على 10 سفن بنحو 200 مليون دولار لتعزيز العمليات البحرية للمجموعة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا ، ومن المتوقع تسليم السفن في الربع الرابع من العام الحالي.
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