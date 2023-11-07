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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رواد الهندسة تنتهي من أعمال محطة حاويات لموانئ دبي العالمية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 06:14 مساءً - فاطمة أبوزيد وشريف ناصر _ قالت شركة رواد الهندسة الحديثة إنها انتهت من أعمال محطة الحاويات لموانئ دبي العالمية وإنشاء رصيف بميناء العين السخنة ضمن الخطة التوسعية للميناء، فضلاً عن إنشاء صومعة معدنية لتخزين وتداول الأقماح سعة 100 الف طن علي رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد.
جاء ذلك خلال شركة رواد الهندسة الحديثة، للعام الثالث على التوالي في المعرض والمؤتمر الدولي الخامس للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وافريقيا 2023Trans-MEA المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري بالقاهرة الجديدة تحت إسم “توطين صناعة وسائل النقل في مصر ” بحضور 350 شركة عارضة في 50 دولة.
وأضافت الشركة، في بيان لها، اليوم، أنها نفذت عدة مشروعات الفترة الماضية، منها مشروع رفع كفاءة خط سكك حديد مصر – الإسكندرية، بجانب مشروع توسعة الطريق الدائري في أكثر من قطاع، والورشة المركزية لخدمة القطار السريع العملاق.
وأكدت أنها شريك استراتيجي وذراع تنفيذي لوزارة النقل في العديد من المشروعات المختلفة التي تقوم بتنفيذها في إطار خطتها الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من 2014-2024 باستثمارات 2 تريليون جنيه.
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