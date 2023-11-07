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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المركزي الإسرائيلي يبيع مليارات الدولارات لحماية الشيكل لأول… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 07:16 مساءً - وكالات _ قال البنك المركزي المصري الإسرائيلي إنه باع 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر مما أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.235 مليار دولار.
وأطلق المركزي برنامجا بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي مع بداية الحرب في غزة قبل شهر لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها النقد الأجنبي.
وكانت الاحتياطيات في سبتمبر عند 198.553 مليار دولار.
وكان المركزي، قد خفض توقعات النمو لاقتصاد البلاد إلى 2.3 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل 3 بالمئة في توقعات سابقة.
وتوقع المركزي الإسرائيلي في بيان، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.8 بالمئة خلال عام 2024.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75 بالمئة، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التصعيد في غزة، وسط تراجع لأسعار الشيكل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق.
وذكر البنك في بيان أن لجنة السياسة النقدية قررت إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، رغم انخراط إسرائيل في العمليات الناجمة عن التصعيد في غزة منذ أكثر من أسبوعين.
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