- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى 5.4% لعام… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 10:09 مساءً - وكالات _ رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين إلى 5.4% لعام 2023، وأرجع الصندوق ذلك إلى تحقيق بكين نمو في الربع الثالث أفضل من المتوقع بالإضافة إلى إعلانات سياسية.
وأشار الصندوق إلى نمو الربع الثالث لأفضل من المتوقع مع إعلان سياسات جديدة من بكين. ومع ذلك لا يزال الصندوق يتوقع تباطؤ النمو العام المقبل إلى 4.6% نظرًا للضعف المستمر في سوق العقارات والطلب الخارجي الضعيف.
وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين إلى 5% هذا العام و4.2% العام المقبل.
وقال الصندوق، إن على الحكومة الصينية المضي قدماً في جهودها لاحتواء المخاطر الناجمة عن سوق العقارات ومشكلة الديون مع الحكومات المحلية بهدف تعزيز النمو على المدي القريب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى 5.4% لعام… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.