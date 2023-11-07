مال وأعمال

صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى 5.4% لعام…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى 5.4% لعام… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 10:09 مساءً - وكالات _ رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين إلى 5.4% لعام 2023، وأرجع الصندوق ذلك إلى تحقيق بكين نمو في الربع الثالث أفضل من المتوقع بالإضافة إلى إعلانات سياسية.

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وأشار الصندوق إلى نمو الربع الثالث لأفضل من المتوقع مع إعلان سياسات جديدة من بكين. ومع ذلك لا يزال الصندوق يتوقع تباطؤ النمو العام المقبل إلى 4.6% نظرًا للضعف المستمر في سوق العقارات والطلب الخارجي الضعيف.

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وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين إلى 5% هذا العام و4.2% العام المقبل.

وقال الصندوق، إن على الحكومة الصينية المضي قدماً في جهودها لاحتواء المخاطر الناجمة عن سوق العقارات ومشكلة الديون مع الحكومات المحلية بهدف تعزيز النمو على المدي القريب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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