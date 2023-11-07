صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى 5.4% لعام…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 10:09 مساءً - وكالات _ رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين إلى 5.4% لعام 2023، وأرجع الصندوق ذلك إلى تحقيق بكين نمو في الربع الثالث أفضل من المتوقع بالإضافة إلى إعلانات سياسية.

وأشار الصندوق إلى نمو الربع الثالث لأفضل من المتوقع مع إعلان سياسات جديدة من بكين. ومع ذلك لا يزال الصندوق يتوقع تباطؤ النمو العام المقبل إلى 4.6% نظرًا للضعف المستمر في سوق العقارات والطلب الخارجي الضعيف.

وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين إلى 5% هذا العام و4.2% العام المقبل.

وقال الصندوق، إن على الحكومة الصينية المضي قدماً في جهودها لاحتواء المخاطر الناجمة عن سوق العقارات ومشكلة الديون مع الحكومات المحلية بهدف تعزيز النمو على المدي القريب.