- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر انكماش عجز ميزانية روسيا في أكتوبر بفضل إيرادات النفط… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 11:06 مساءً - – قالت وزارة المالية الروسية يوم الثلاثاء إن عجز الميزانية واصل الانكماش في أكتوبر بفضل ارتفاع أسعار النفط وضعف الروبل ومدفوعات الضرائب الفصلية.
وبلغ عجز الميزانية في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 1.24 تريليون روبل (13.45 مليار دولار)، أو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 1.70 تريليون روبل أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل شهر.
وارتفعت إيرادات النفط والغاز 27.5% في أكتوبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، على الرغم من انخفاضها 26.3 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتباهى الرئيس فلاديمير بوتين بقوة الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية التي شملت وضع سقف لأسعار النفط الروسي.
لكن الزيادة الحادة في الإنفاق بسبب الحرب في أوكرانيا أجبرت الحكومة على ضغط الصرف على مجالات أخرى من الميزانية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وسيشكل الإنفاق في المجال الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي نفقات الميزانية في عام 2024، وفقا لمشاريع الخطط المالية المنشورة في سبتمبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انكماش عجز ميزانية روسيا في أكتوبر بفضل إيرادات النفط… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.