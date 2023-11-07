انكماش عجز ميزانية روسيا في أكتوبر بفضل إيرادات النفط…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 11:06 مساءً - – قالت وزارة المالية الروسية يوم الثلاثاء إن عجز الميزانية واصل الانكماش في أكتوبر بفضل ارتفاع أسعار النفط وضعف الروبل ومدفوعات الضرائب الفصلية.

وبلغ عجز الميزانية في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 1.24 تريليون روبل (13.45 مليار دولار)، أو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 1.70 تريليون روبل أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل شهر.

وارتفعت إيرادات النفط والغاز 27.5% في أكتوبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، على الرغم من انخفاضها 26.3 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتباهى الرئيس فلاديمير بوتين بقوة الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية التي شملت وضع سقف لأسعار النفط الروسي.

لكن الزيادة الحادة في الإنفاق بسبب الحرب في أوكرانيا أجبرت الحكومة على ضغط الصرف على مجالات أخرى من الميزانية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وسيشكل الإنفاق في المجال الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي نفقات الميزانية في عام 2024، وفقا لمشاريع الخطط المالية المنشورة في سبتمبر.