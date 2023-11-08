مال وأعمال

العجز التجاري الأمريكي يرتفع 4.9% إلى 61.5 مليار دولار في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العجز التجاري الأمريكي يرتفع 4.9% إلى 61.5 مليار دولار في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 12:23 صباحاً - – اتسع العجز التجاري الأمريكي أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يجعل من غير المرجح أن تساهم التجارة في النمو خلال الربع الثالث.

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وقالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن العجز التجاري زاد 4.9% إلى 61.5 مليار دولار من 58.7 مليار دولار بعد تعديل طفيف في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020. وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا انكماش العجز التجاري إلى 59.9 مليار دولار في سبتمبر.

وزادت صادرات السلع والخدمات 2.2% إلى 261.1 مليار دولار. وارتفعت صادرات السلع 3.1% إلى 176.7 مليار دولار في حين بلغت صادرات الخدمات 84.4 مليار دولار، وهي الأعلى على الإطلاق.

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كما نمت واردات السلع والخدمات 2.7% إلى 322.7 مليار دولار. وزادت واردات السلع 2.7% إلى 263 مليار دولار بينما ارتفعت واردات الخدمات 2.6% إلى 59.6 مليار دولار.

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وتراجع فائض الخدمات قليلا إلى 24.8 مليار دولار من 25.9 مليار دولار.

وفي قراءة أولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والتي تم إعلانها الشهر الماضي، كانت التجارة بمثابة عائق جزئي لمعدل النمو السنوي الضخم لهذه الفترة والذي بلغ 4.9%.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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