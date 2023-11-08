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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة: ميزانية العاصمة الإدارية مستقلة ومنفصلة تماما عن… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 08:14 مساءً - أوضح الكُتيب الصادر عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء اليوم للرد على أبرز استفسارات المستثمرين في المرحلة الحالية، أن جميع مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يتم تمويلها خارج الموازنة العامة للدولة تمامًا.
مشروعات العاصمة الإدارية يتم تمويلها خارج الموازنة
وأكد الكتيب، أن سياسة الدولة ترتكز في إدارة استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة على تخفيف عبء المشروع عن الموازنة العامة للدولة.
الميزانية تعتمد على حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين
ونوه أن ميزانية العاصمة الإدارية مستقلة ومنفصلة تمامًا عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء، وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.
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