عاجل.. مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية 6 أشهر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 11:21 مساءً - دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على مد العمل بالإعفاءات واردات الذهب الواردة إلى المنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10 مايو 2024.

ويشمل الإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.

وأوضح المجلس، في بيان عقب اجتماعه اليوم، أن القرار جاء لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

وكانت شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية قد قدمت طلبا لرئاسة مجلس الوزراء خلال أكتوبر الماضي لتمديد قرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب لمدة 6 أشهر أخرى.

وقال رئيس الشعبة، هاني ميلاد، في تصريحات لنشرة دوت الخليج قبل يومين، إن إعفاء واردات الذهب أحدث نوعًا من التوازن بين العرض والطلب واستقرار الأسعار في الأسواق، لتقتفي أثر السعر العالمي.