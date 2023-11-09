مال وأعمال

الموافقة لهيئة قناة السويس على تأسيس شركة لتصنيع وصيانة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الموافقة لهيئة قناة السويس على تأسيس شركة لتصنيع وصيانة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 9 نوفمبر 2023 09:14 صباحاً - دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن الترخيص لهيئة قناة السويس، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم “شركة قناة السويس للقوارب الحديثة”.

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وأشار القرار إلى أن الغرض من الشركة تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحدات البحرية، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والقوانين ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع غرض الهيئة المذكورة، وذلك في ضوء الشراكة مع القطاع الخاص.

واعتمد المجلس، في اجتماعه الأسبوع اليوم، محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (99) المنعقدة بتاريخ 25/10/2023، وذلك لعدد 33 موضوعا.

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كما وافق المجلس على طلب وزارة السياحة والآثار بشأن التعاقد لتنفيذ بعض المشروعات المعتمدة بالخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2023-2024، وهي من المشروعات ذات الأولوية العاجلة، والمتعلقة بتطوير وترميم، وأعمال درء الخطورة عن بعض المواقع والمناطق الأثرية والمتاحف.

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ووافق مجلس الوزراء أيضًا على طلب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن تعديل البروتوكول الخاص بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمتعلق بالتنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة لسكان القرى الأكثر احتياجا ضمن المشروعات القومية المنفذة في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين “حياة كريمة”، و”مراكب النجاة”.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتعاقد مع مديرية الإسكان في كل من محافظتي شمال وجنوب سيناء لتنفيذ أعمال رفع كفاءة مكتب إحصاء شمال سيناء ومكتب إحصاء جنوب سيناء.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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