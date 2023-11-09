الاتحاد الأوروبي يبحث حزمة جديدة من عقوبات روسيا الأسبوع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 نوفمبر 2023 10:15 صباحاً - – قال دبلوماسيون ومسؤول بالاتحاد الأوروبي لرويترز إن دول التكتل ستبدأ مناقشات الأسبوع المقبل حول مقترح للحزمة الثانية عشرة من العقوبات على روسيا والتي سيركز فيها الاتحاد الأوروبي على حظر الألماس الروسي.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، فرضت دول الاتحاد الأوروبي 11 حزمة من العقوبات على موسكو للحد من قدرة الكرملين على تمويل الحرب. وتغطي التدابير جميع القطاعات وتشمل نحو 1800 فرد وكيان.

لكن الاتحاد الأوروبي حتى الآن لم يفرض عقوبات على شركة إنتاج الألماس المملوكة للدولة (ألروسا)، على الرغم من مقاطعة كبار متاجر المجوهرات في الغرب للأحجار الكريمة الواردة من روسيا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لصحيفة فاينانشال تايمز يوم الأربعاء إن التكتل حصل على الضوء الأخضر من دول مجموعة السبع بالنسبة للألماس خلال اجتماع لوزراء خارجية المجموعة في اليابان.

وتتألف مجموعة السبع من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن التكتل الذي يتألف من 27 دولة كان ينتظر الضوء الأخضر من مجموعة السبع للمضي قدما في حظر الألماس.

وأشار مسؤول بالاتحاد الأوروبي إلى أن التوقيت الحالي لصدور مقترح المفوضية لحزمة العقوبات سيكون في “وقت مبكر من الأسبوع المقبل”، ثم تجري حكومات الدول السبع والعشرين مناقشات حوله.