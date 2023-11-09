نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرباح إيرباص تقفز 21% إلى 863 مليون دولار في الربع الثالث من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 نوفمبر 2023 12:14 مساءً - وكالات – أعلنت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات الأربعاء أن صافي أرباحها الفصلية ارتفع بنسبة 21% حيث قامت بتجميع وتسليم المزيد من الطائرات للعملاء.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة أن صافي الأرباح الفصلية بلغت 806 ملايين يورو (حوالي 863 مليون دولار)، بينما ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 12%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 14.9 مليار يورو.

تعمل شركة إيرباص على تعزيز إنتاجها من الطائرات بعد أن قلصته بشكل حاد خلال جائحة كوفيد.

وقال الرئيس التنفيذي جوم فوري في بيان الأرباح: “تعكس أرباح الأشهر التسعة ارتفاعًا في تسليمات الطائرات التجارية والأداء الجيد في طائرات الهليكوبتر بالإضافة إلى الرسوم المرتبطة بإعادة تقييم برامج تطوير الأقمار الصناعية”.

شركة إيرباص، مثل منافستها الأميركية بوينج، تقوم بتحصيل الأموال عندما تقوم بتسليم الطائرات للعملاء.

قامت الشركة بتسليم 172 طائرة للعملاء في الفترة من يوليو إلى سبتمبر – بزيادة قدرها 22% عن نفس الربع من العام الماضي.

وبذلك جرى تسليم ما يصل إلى 488 طائرة لهذا العام، وحافظت إيرباص على هدفها المتمثل في تسليم إجمالي 720 طائرة تجارية هذا العام.

قامت الشركة بتسليم رقم قياسي بلغ 863 طائرة تجارية في عام 2019، قبل أن تؤثر جائحة كوفيد على السفر الجوي العالمي.

كما أبقت إيرباص على توقعاتها لأرباح تشغيلية معدلة بقيمة 6 مليار يورو.

بعد النجاة من أزمة وباء كورونا، والتي أدت إلى إغلاق السفر الجوي الدولي تقريبًا في عام 2020، عادت شركات الطيران بسرعة إلى طلب طائرات جديدة، التي توفر وفورات كبيرة في استهلاك الوقود.

يبلغ إجمالي دفتر الطلبات الخاص بشركة إيرباص الآن ما يقرب من 8000 طائرة، ارتفاعًا من 7482 طائرة قبل تفشي الجائحة.

أحبطت قيود سلاسل التوريد خطط زيادة الإنتاج، حيث قامت إيرباص بتسجيل رسوم بقيمة 400 مليون يورو للتأخيرات المقدرة في التسليم.