التضخم في الصين يتباطأ إلى 0.2% خلال أكتوبر رغم محاولات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 نوفمبر 2023 07:16 مساءً - وكالات _ سجلت الصين انكماشا في الأسعار في أكتوبر، رغم محاولة الحكومة إنعاش الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تراجع الطلب الاستهلاكي

وسجل التضخم قراءة سالبة بنسبة 0.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء الصيني وهو ما جاء ضعف ما كان متوقعا في استطلاع بلومبرج.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء، أن انكماش الأسعار مرتبط بانخفاض الطلب الاستهلاكي، بالإضافة إلى عوامل أخرى بما في ذلك ارتفاع المعروض من المنتجات الزراعية.

مؤشر أسعار المنتجين

وخلال نفس الفترة، أفادت بيانات مكتب الإحصاء في الصين بأن مؤشر أسعار المنتجين قد سجل انكماشا بنسبة 2.6% خلال أكتوبر على أساس سنوي خلال نفس الفترة.

وهو أسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت لانكماشه بنسبة 2.7% فقط، وكذلك أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت انكماشا بنسبة 2.5% خلال سبتمبر الماضي.