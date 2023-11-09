وزير الصناعة: معرض التجارة البينية الأفريقية فرصة حقيقية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 نوفمبر 2023 11:10 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الدورة الثالثة لمعرض التجارة البينية الأفريقية تأتي وسط تحديات إقليمية ودولية ووضع اقتصادي شديد الصعوبة منذ جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على عدد كبير من الدول الأفريقية.

وأضاف سمير خلال فعاليات انطلاق معرض التجارة البينية الأفريقية، الذي يعقد في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري بأرض مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة، أن تنظيم هذا المعرض الهام على الأجندة الإفريقية يتفق مع موضوع العام الجاري 2023 للاتحاد الأفريقي تحت عنوان إعلان تسريع وتيرة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأشار وزير التجارة، أن الدورة الثالثة من معرض التجارة البينية تتزامن مع انتهاء الخطة العشرية الأولى لأجندة تنمية أفريقيا 2063.

وأكد أن مصر تهدف إلى تعزيز مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي، لافتا أن الدورة الثالثة من المعرض تأتي استكمالا للنجاحات التي تم تحقيقها في مفاوضات التجارة الحرة القارية الأفريقية بعد إزالة عوائق الحواجز الجمركية أمام حركة التجارة البينية.

وأكد المهندس أحمد سمير، أن الدورة الثالثة من معرض التجارة البينية تمثل فرصة حقيقية لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأفريقية في ضوء زيادة عدد العارضين والفاعليات المنتظر إتمامها خلال أيام المعرض.