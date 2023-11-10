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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع الذهب متجها لتسجيل أسوأ أداء أسبوعيا منذ أكثر من شهر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 06:14 مساءً - سي إن بي سي _ تراجعت أسعار الذهب ، خلال تعاملات اليوم الجمعة ، متجه نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي ، بعد تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي.
وعلى صعيد التداولات ، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.37% ، إلى 1962.6 دولار للأونصة.
ويتجه الذهب أيضًا لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر ، إذ هبط 1.6% منذ بداية الأسبوع.
تشديد السياسة النقدية لخفض التضخم
وقال باول في خطاب لها ، أمس الخميس ، إن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ملتزمة بتشديد السياسة النقدية بما يكفي لخفض التضخم إلى المستهدف المحدد عند 2% مع مرور الوقت.
وأضاف: “أنا وزملائي نشعر بالارتياح لهذا التقدم المحرز في مكافحة التضخم ولكننا نتوقع أن عملية خفض الأسعار بشكل مستدام إلى 2% لا يزال أمامها طريق طويل لنقطعه”.
وبعد تعليقات باول ، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام ، من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر ، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية للمستثمرين.
توقعات بخفض الفائدة يونيو المقبل
وعلى صعيد توقعات خفض الفائدة ، أشار المتداولون إلى أن أول خفض محتمل لسعر الفائدة سيكون في يونيو المقبل ، مقارنة بالتوقعات السابقة في مايو.
الدولار يسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ شهرين
في الوقت نفسه ، يتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ شهرين ، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
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