تراجع الذهب متجها لتسجيل أسوأ أداء أسبوعيا منذ أكثر من شهر

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 06:14 مساءً - سي إن بي سي _ تراجعت أسعار الذهب ، خلال تعاملات اليوم الجمعة ، متجه نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي ، بعد تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي.

وعلى صعيد التداولات ، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.37% ، إلى 1962.6 دولار للأونصة.

ويتجه الذهب أيضًا لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر ، إذ هبط 1.6% منذ بداية الأسبوع.

تشديد السياسة النقدية لخفض التضخم

وقال باول في خطاب لها ، أمس الخميس ، إن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ملتزمة بتشديد السياسة النقدية بما ‏يكفي لخفض التضخم إلى المستهدف المحدد عند 2% مع مرور الوقت.

وأضاف: “أنا وزملائي نشعر بالارتياح لهذا التقدم المحرز في مكافحة التضخم ‏ولكننا نتوقع أن عملية خفض الأسعار بشكل مستدام إلى 2% لا يزال أمامها طريق ‏طويل لنقطعه”.

وبعد تعليقات باول ، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام ، من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر ، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية للمستثمرين.

توقعات بخفض الفائدة يونيو المقبل

وعلى صعيد توقعات خفض الفائدة ، أشار المتداولون إلى أن أول خفض محتمل لسعر الفائدة سيكون في يونيو المقبل ، مقارنة بالتوقعات السابقة في مايو.

الدولار يسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ شهرين

في الوقت نفسه ، يتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ شهرين ، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.