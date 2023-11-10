ارتفاع أسعار النفط ولكنها تتجه لتسجيل ثالث خسائر أسبوعية على…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 07:16 مساءً - سي إن بي سي _ ارتفعت أسعار النفط ، خلال تعاملات اليوم الجمعة ، لكنها تتجه نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثالثة على التوالي ، وسط انحسار للمخاوف من الصراع في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد التداولات ، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.7% ، إلى 80.53 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي ، بنسبة 0.6% إلى 76.17 دولار للبرميل.

ويتجه كل من الخام الأمريكي وبرنت ، نحو تسجيل خسائر أسبوعية ، بنحو 5.9% و5.7% على الترتيب هذا الأسبوع.

تسجيل أطول سلسلة من الخسائر

وتشكل تلك التراجعات ، أطول سلسلة من الخسائر للعقدين الأكثر نشاطاً منذ الفترة من منتصف أبريل ، وحتى مطلع مايو.

وأشارت شركة الأبحاث ANZ Research ، في مذكرة اليوم الخميس ، إلى أن التهديد من الاضطرابات في الإمدادات من الشرق الأوسط يواصل تراجعه.

وشددت على أن الصراع لا يزال يتم احتواءه بشكل جيد في غزة رغم مخاوف تصعيده ، وسط إبداء الدول العربية المجاورة استيائها.

وأعلن البيت الأبيض ، أمس الخميس ، أن إسرائيل وافقت على وقف العمليات العسكرية في مناطق في شمال غزة ، لمدة أربع ساعات يومياً.

ضعف الطلب يثير المخاوف

وفي سياق منفصل ، رفعت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين والتي صدرت هذا الأسبوع مخاوف إزاء مستويات الطلب ، كما طلبت مصافي النفط في الصين أكبر مستورد للخام – من أكبر مصدر للنفط في العالم (السعودية) ، إمدادات أقل من الخام لشهر ديسمبر.

ومع ذلك توقع محللون من Citi أن تتراجع حدة الضغوط التضخمية وأن تتعافى الأسعار بعد التراجع لأقل مستوى منذ يوليو.