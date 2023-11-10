نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصاد بريطانيا يرتفع 0.6% في الربع الثالث من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 08:14 مساءً - سي إن بي سي _ نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة “بريطانيا” ، بنحو 0.6% في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي ، وبصورة أعلى من توقعات المحللين.

ووفقاً للبيانات الصادرة ، اليوم الجمعة ، استقر الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا على أساس فصلي ، فيما نما بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023.

وكانت التوقعات أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا 0.5% في الربع الثالث على أساس سنوي.

وخلال الربع الثاني من 2023، كان اقتصاد بريطانيا قد نما بنحو 0.2%.

تراجع قطاع الخدمات

فيما أشارت البيانات إلى تراجع في قطاع الخدمات بنحو 0.1%، بينما زاد قطاع البناء بنسبة 0.1%.

وكشفت البيانات أن إنفاق الأسر المعيشية تراجع 0.4% في الربع الثالث ، بعد زيادة 0.5% في الربع الثاني.

وعلى صعيد شهر سبتمبر ، نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% ، مقارنة بتوقعات استقراره.

الاقتصاد البريطاني يرتفع 0.2% بالربع الثاني من عام 2023

وكان قد نما الاقتصاد البريطاني بنحو 0.2% على أساس فصلي في الربع الثاني من العام الجاري ، وفقاً لبيانات القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية ، فإنه قد تم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول بالرفع من 0.1% إلى 0.3% ، كما تم تعديل بيانات النمو عن إجمالي 2022 بنحو 0.2% إلى 4.3% .

وبحسب تلك التقديرات ، فإن مستويات النمو الاقتصادي في بريطانيا أعلى الآن بنحو 1.8% من المستويات التي سبقت جائحة كورونا مباشرة .

ولم يسجل قطاع الخدمات البريطاني نمواً على مدار الربع الثاني ، بعدما كشفت البيانات الأولية عن نمو بنحو 0.1%.

فيما أبقت الحكومة البريطانية على تقديراتها لنمو قطاع البناء دون تعديل عند مستويات 0.3%.

هذا وارتفع إنفاق الأسر المعيشية بنحو 0.5% في الربع الثاني ، وهي تقديرات أقل بنحو 0.2% من مستويات القراءة الأولى.

الاقتصاد البريطاني ينمو 0.1% بالربع الأول

وكانت قد كشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا ، نمو الاقتصاد البريطاني 0.1% ، بالربع الأول من العام دون تعديل عن تقديرات أولية منشورة الشهر الماضي.

وقال المكتب إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الأول من هذا العام كان أقل 0.5% ، مقارنة بالربع الأخير من 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد-19، وتتماشى هذه النسبة أيضا مع تقديرات سابقة.

ويسير تعافي الاقتصاد البريطاني منذ جائحة كوفيد – 19 بوتيرة أبطأ كثيرًا من الاقتصادات الكبيرة المتقدمة تقريبا ، على الرغم من أن ألمانيا تعاني أيضا وكان اقتصادها في الربع الأول أقل 0.5% مما كان عليه قبل جائحة كورونا .

وتوقع بنك إنجلترا مايو الماضي نمو الاقتصاد البريطاني 0.25% فقط هذا العام.