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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يحقق أولى خسائره الأسبوعية في أكثر من شهر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 11 نوفمبر 2023 07:16 مساءً - سي إن بي سي _ تراجعت أسعار الذهب ، خلال تداولات أمس الجمعة ، مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطرة كالأسهم وتجاهل الملاذات الآمنة كالمعدن النفيس.
يأتي ذلك مع تقييم المستثمرين لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول بشأن التضخم.
رئيس الفيدرالي الأفريقي: الجهود المبذولة لخفض التضخم ليست كافية
وكان باول قد ذكر بأن هناك إشارات إيجابية وإحراز تقدم ملموس في كبح جماح التضخم ، لكنه وفريقه في الفيدرالي يخشون بأن الجهود المبذولة لخفض التضخم إلى 2% ليست كافية.
واعتبرت الأسواق هذه التصريحات بمثابة إشارة إلى أن المزيد من قرارات رفع الفائدة ربما يتخذها الفيدرالي في الفترة المقبلة ، وأن ذروة التشديد النقدي لم يتم بلوغها بعد.
فيما قد استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أدنى الحاجز 5% خلال تعاملات الجمعة.
وعلى صعيد التداولات ، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة 1.6% أو بنحو 32.10 دولار إلى 1937.70 دولار للأوقية ، وتكبد المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بنسبة 3.1%.
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