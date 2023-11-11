مال وأعمال

الذهب يحقق أولى خسائره الأسبوعية في أكثر من شهر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يحقق أولى خسائره الأسبوعية في أكثر من شهر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 11 نوفمبر 2023 07:16 مساءً - سي إن بي سي _ تراجعت أسعار الذهب ، خلال تداولات أمس الجمعة ، مع إقبال المستثمرين على ‏الأصول عالية المخاطرة كالأسهم وتجاهل الملاذات الآمنة كالمعدن النفيس.‏

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يأتي ذلك مع تقييم المستثمرين لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ‏جيروم باول بشأن التضخم.‏

رئيس الفيدرالي الأفريقي: الجهود المبذولة لخفض التضخم ليست كافية

وكان باول قد ذكر بأن هناك إشارات إيجابية وإحراز تقدم ملموس في كبح جماح ‏التضخم ، لكنه وفريقه في الفيدرالي يخشون بأن الجهود المبذولة لخفض التضخم إلى ‏‏2% ليست كافية.‏

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واعتبرت الأسواق هذه التصريحات بمثابة إشارة إلى أن المزيد من قرارات رفع ‏الفائدة ربما يتخذها الفيدرالي في الفترة المقبلة ، وأن ذروة التشديد النقدي لم يتم ‏بلوغها بعد.‏

فيما قد استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أدنى ‏الحاجز 5% خلال تعاملات الجمعة.‏

وعلى صعيد التداولات ، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة 1.6% أو بنحو 32.10 دولار إلى 1937.70 ‏دولار للأوقية ، وتكبد المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بنسبة 3.1%‏.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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