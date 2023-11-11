تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 35.8% أكتوبر…

دبي - احمد فتحي في السبت 11 نوفمبر 2023 07:16 مساءً - العربية.نت_ أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم السبت ، تسجيل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية 35.8% ، في أكتوبر الماضي ، انخفاضا من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر.

وجاء التضخم أقل من متوسط توقعات المحللين بتسجيل 37.1% في استطلاع لـ”” شمل 19 محللا.

وعلى أساس شهري ، تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى 1% في أكتوبر من 2% في سبتمبر.

تسارع التضخم شهريًا منذ يونيو

وتسارع التضخم بشكل شهري منذ يونيو ، عندما وصل إلى 35.7% ، متجاوزًا المستوى القياسي السابق عند 32.95% المسجل في يوليو 2017.

ارتفاع أسعار الأغذية 1.5%

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5% على أساس شهري و71.3% على أساس سنوي ، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

خفض أسعار السلع الغذائية

وأعلنت الحكومة في معركتها ضد التضخم في 10 أكتوبر أنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار الفول والعدس ومنتجات الألبان والمعجنات والأرز والسكر والدجاج والبيض ، بما يتراوح بين 15 و25% لستة أشهر.

ارتفاع أسعار البنزين

وأعلنت الحكومة مؤخرًا عن زيادات في أسعار البنزين تصل إلى 14.3% ، وسط ارتفاع الأسعار العالمية وضعف سعر الصرف.

وسُمح للعملة المصرية بالانخفاض نحو النصف مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس 2023، لكنها ظلت ثابتة منذئذ ، على الرغم من تعهد مصر لصندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.

وانخفضت العملة التي يبلغ سعرها رسميا 30.85 جنيه للدولار ، إلى نحو 48 جنيها للدولار نزولا من 40 جنيها في السوق الموازية قبل اندلاع أزمة غزة في السابع من أكتوبر .

تثبيت أسعار الفائدة

وبعد رفع أسعار الفائدة في أغسطس ، لاحتواء الضغوط التضخمية ، ترك البنك المركزي المصري المصري ، أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعي 21 سبتمبر والثالث من نوفمبر، على الرغم من زيادات بلغت 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022 ، ما زال سعر الإقراض البالغ 20.25%، أقل بكثير من التضخم.