وزيرة التخطيط: إنشاء 100 مدرسة جديدة على مستوى مدارس القرية…

دبي - احمد فتحي في السبت 11 نوفمبر 2023 07:16 مساءً - عقدت دكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي ، اجتماعًا مع الدكتور حسن القلا رئيس مجلس إدارة شركة سيرا للاستثمارات التعليمية ، لمناقشة أوجه التعاون بين صندوق مصر السيادي والشركة في قطاع التعليم.

وقالت السعيد خلال الاجتماع ، أنه وفق توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في احتفالية افتتاح مجمع مدارس الصندوق السيادي بالقرية الكونية بالتوسع في إنشاء المدارس ، بالشراكة مع القطاع الخاص ، سيتم عقد المزيد من الشراكات وزيادة الاستثمارات في الشراكات القائمة لتنفيذ حوالي 100 مدرسة في كل المحافظات المصرية ، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم أفضل الخدمات التعليمية بتكلفة مناسبة إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية الاستثمار في البشر، وبدور التعليم في خلق تنمية حقيقية في المجتمع.

استعراض فرص التوسع في تنفيذ المدارس

من جانبه ، أشاد الدكتور حسن القلا ، رئيس مجلس إدارة شركة سيرا للاستثمارات التعليمية ، بتجربة الشراكة مع صندوق مصر السيادي والقائمين على الصندوق الفرعي للتعليم .

واستعرض القلا خلال الاجتماع فرص التوسع في تنفيذ المدارس وكذلك الاستثمار في قطاع التعليم العالي ، كما عرض تصورًا يجمع عدد كبير من الشركاء من جهات التمويل والمجتمع المدني للمساهمة في مشروع لبناء مدارس متطورة في معظم المحافظات المصرية.

حضر الاجتماع كلا من كمال نصر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون المكتب الفني ، وائل زيادة مساعد الوزيرة لشئون الاستثمار ، د. محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط ، د. محمد المغربي رئيس قطاع التنمية البشرية ، إيهاب رزق المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للتعليم والتغذية والزراعة.