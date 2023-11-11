وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر الصين من “عواقب…

دبي - احمد فتحي في السبت 11 نوفمبر 2023 07:16 مساءً - سي إن بي سي _ قالت جانيت يلين ، وزيرة الخزانة الأمريكية ، أمس الجمعة ، إن الحكومة الأمريكية ‏اطلعت على أدلة ، تفيد باحتمال مساعدة شركات صينية في تدفق معدات تستخدمها ‏روسيا في جهودها في الحرب على أوكرانيا ، على الرغم من العقوبات الغربية ‏المفروضة على موسكو.‏

وذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية أنها حثت الصين على تضييق الخناق على الشركات.‏

وأكدت يلين أنها أثارت الموضوع خلال اجتماعات استمرت يومين مع خه لي فنغ نائب ‏رئيس الحكومة الصينية ، وعبرت عن قلقها من أن معدات “تفيد الجيش الروسي” ‏تراوغ العقوبات ، وتصل إلى موسكو لمساعدتها في حربها على أوكرانيا.‏

تشديدات بعدم تقديم دعمًا ماديًا لقطاع الصناعات الدفاعية الروسية

وأضافت يلين في مؤتمر صحفي لها في سان فرانسيسكو : “شددت على أن الشركات لا ‏بد ألّا تقدم دعمًا ماديًا لقطاع الصناعات الدفاعية الروسي وأنها ستواجه عواقب ‏وخيمة إن فعلت ذلك”.‏

وزيرة الخزانة الأمريكية: عازمون على وقف التدفق الذي يساعد روسيا

وتابعت “نحن عازمون على فعل كل ما بوسعنا لإيقاف هذا التدفق المادي الذي ‏يساعد روسيا في شن هذه الحرب الوحشية وغير المشروعة” ، محذرة أن أي ‏شركة ستساعد موسكو في جهودها في الحرب قد تواجه عقوبات.‏

فرض عقوبات على شركات خاصة تساعد روسيا في حربها

وأشارت وزبرة الخزانة الأمريكية ، إلى أن الحكومة الأمريكية فرضت بالفعل عقوبات على عدد من الشركات ‏الخاصة ، بما في ذلك بعض الشركات في الصين ، التي تساعد روسيا في الحصول ‏على المعدات ، بالإضافة إلى بعض المؤسسات المالية التي يُحتمل أنها تساعد في ‏تلك الجهود.‏

تشديدات بتضييق الخناق على الشركات الصينية

وقالت يلين : “نود رؤية الصين تضيق الخناق على هذا ، وخصوصًا عندما نكون ‏قادرين على تقديم معلومات” ، ولم تخض في مزيد من التفاصيل عن أسماء ‏الشركات المتورطة أو رد فعل خه.‏

وشددت وزيرة الخزانة الأمريكية ، على أن الشركات الصينية التي يشملها التحذير شركات خاصة ، قائلة ‏إنها لا تشير إلى أن هذا يحدث بعلم من الحكومة الصينية.‏