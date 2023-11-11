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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر الصين من “عواقب… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 11 نوفمبر 2023 07:16 مساءً - سي إن بي سي _ قالت جانيت يلين ، وزيرة الخزانة الأمريكية ، أمس الجمعة ، إن الحكومة الأمريكية اطلعت على أدلة ، تفيد باحتمال مساعدة شركات صينية في تدفق معدات تستخدمها روسيا في جهودها في الحرب على أوكرانيا ، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
وذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية أنها حثت الصين على تضييق الخناق على الشركات.
وأكدت يلين أنها أثارت الموضوع خلال اجتماعات استمرت يومين مع خه لي فنغ نائب رئيس الحكومة الصينية ، وعبرت عن قلقها من أن معدات “تفيد الجيش الروسي” تراوغ العقوبات ، وتصل إلى موسكو لمساعدتها في حربها على أوكرانيا.
تشديدات بعدم تقديم دعمًا ماديًا لقطاع الصناعات الدفاعية الروسية
وأضافت يلين في مؤتمر صحفي لها في سان فرانسيسكو : “شددت على أن الشركات لا بد ألّا تقدم دعمًا ماديًا لقطاع الصناعات الدفاعية الروسي وأنها ستواجه عواقب وخيمة إن فعلت ذلك”.
وزيرة الخزانة الأمريكية: عازمون على وقف التدفق الذي يساعد روسيا
وتابعت “نحن عازمون على فعل كل ما بوسعنا لإيقاف هذا التدفق المادي الذي يساعد روسيا في شن هذه الحرب الوحشية وغير المشروعة” ، محذرة أن أي شركة ستساعد موسكو في جهودها في الحرب قد تواجه عقوبات.
فرض عقوبات على شركات خاصة تساعد روسيا في حربها
وأشارت وزبرة الخزانة الأمريكية ، إلى أن الحكومة الأمريكية فرضت بالفعل عقوبات على عدد من الشركات الخاصة ، بما في ذلك بعض الشركات في الصين ، التي تساعد روسيا في الحصول على المعدات ، بالإضافة إلى بعض المؤسسات المالية التي يُحتمل أنها تساعد في تلك الجهود.
تشديدات بتضييق الخناق على الشركات الصينية
وقالت يلين : “نود رؤية الصين تضيق الخناق على هذا ، وخصوصًا عندما نكون قادرين على تقديم معلومات” ، ولم تخض في مزيد من التفاصيل عن أسماء الشركات المتورطة أو رد فعل خه.
وشددت وزيرة الخزانة الأمريكية ، على أن الشركات الصينية التي يشملها التحذير شركات خاصة ، قائلة إنها لا تشير إلى أن هذا يحدث بعلم من الحكومة الصينية.
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