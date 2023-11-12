السيسي ورئيس إيران يبحثان جهود وقف إطلاق النار وإيصال…

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 نوفمبر 2023 05:10 مساءً - دوت الخليج – التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات العمل من أجل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع.

واستعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جهود مصر لدفع مسار التهدئة ووقف إطلاق النار، وتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع.

كما تطرق الرئيسان لأهمية عدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.