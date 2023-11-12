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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطوط التركية في محادثات مع إيرباص لشراء 355 طائرة جديدة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 12 نوفمبر 2023 05:10 مساءً - – ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الخطوط الجوية التركية أجرت يوم السبت محادثات مع شركة إيرباص بشأن طلبية محتملة لشراء 355 طائرة جديدة.
وناقش مسؤولون من الخطوط الجوية التركية خلال الاجتماع الذي عقد في إسطنبول شراء 75 طائرة عريضة البدن من طراز إيه350-900 و15 طائرة عريضة البدن من طراز إيه350-1000.
كما بحثوا شراء 250 طائرة ضيقة البدن من طراز إيه321 نيو وخمس طائرات شحن من طراز إيه350إف، بالإضافة إلى 10 طائرات من طراز إيه350-900 تم الاتفاق على شروطها بالفعل.
وإذا اتفق الطرفان، فستكون الطلبية هي الأكبر في تاريخ شركة الطيران.
وفي مايو أيار، قال رئيس الخطوط الجوية التركية أحمد بولات إن الشركة تعتزم طلب ما مجموعه 600 طائرة جديدة في يونيو حزيران وسيتم تسليمها في غضون 10 سنوات.
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