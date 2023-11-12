باسل الحيني: تأثير أحداث غزة على الاقتصاد المصري غير مقلق

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 نوفمبر 2023 08:33 مساءً - دوت الخليج _ قال باسل الحيني رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن الشركات المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية لا تحتاج إلى تغييرات في الوقت الحالي، إلا أن الديناميكية ومراجعة الأهداف بشكل مستمر أمر مطلوب.

الشركات المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية لا تحتاج إلى تغييرات حاليا

أضاف الحيني، خلال برنامج دوت الخليج بودكاست في موسمه الأول، أن الدولة قد تحتفظ وتستمر في أعمالها بصناعات معينة بشكل أكبر، حتى تصبح أكثر جاذبية للقطاع الخاص مستقبلًا.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان أن العمل داخل أروقة القطاع الخاص يمنحك حرية أكبر وتنافسية في السوق، بينما أكبر ما يميز القطاع الحكومي هو شعور العميل بالأمان خلال تعاملاته مع الشركة الحكومية.

وطالب الحيني بضرورة بحث إمكانية إطلاق شركة سوبر قابضة تضم كل الشركات القابضة، بدلًا من تبعية العديد منها لوزارات مختلفة، بالإضافة إلى أهمية تغيير نظرة القطاع الحكومي لبعض الأمور، وفي مقدمتها أجور العاملين.

ضرورة بحث إطلاق «سوبر قابضة» تضم كل الشركات بدلا من الوزارات

وأوضح أن تأثير الأحداث في قطاع غزة على النواحي الاقتصادية والمالية محليًّا لا يثير القلق على الإطلاق، حيث ينعكس على قطاع السياحة فقط، على أن تعاود الانتعاش سريعًا عند توقف الهجمات الغاشمة على غزة.

ونوه إلى أنه يتعاطف بشكل كبير مع المستثمرين السياحيين، نظرًا لأنه شهد الأيام الصعبة التي مرت على قطاع السياحة، من عدم التكافؤ بين تكلفة تشغيل الفندق مقابل عدد السياح النزلاء، حيث إنه لا يغطي ربع تكلفة تشغيل المنشأة الفندقية، مؤكدًا أن إلغاء الحجوزات في هذه المرحلة أمر مؤقت.

وشدد باسل الحيني على أن اتجاه المقاطعة الحالي -لمنتجات الشركات والدول الداعمة لإسرائيل- يشجع رواد الأعمال الشباب على التوسع بدعم من الزخم تجاه المنتج المصري، مطالبًا بضرورة العمل بوتيرة أكبر من المعتاد في ظل الظروف الاقتصادية بالغة الصعوبة الحالية.