“ذهب مصر” و”كاش ناو” يوقعان شراكة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 نوفمبر 2023 09:18 مساءً - شاهندة إبراهيم – وقعت شركة ذهب مصر المتخصصة فى الاستثمار بالمعادن الثمينة في السوق المحلية، عقد شراكة مع شركة كاش ناو لحلول التكنولوجيا المالية – إحدى شركات نقود القابضة – بهدف توفير وسيلة مبتكرة للاستثمار في الذهب وإتاحة تجربة مميزة للعملاء.

وشهد توقيع الشراكة كلا من: عمرو فؤاد المدير العام لشركة ذهب مصر، وعمرو سالم المدير التنفيذي لشركة كاش ناو.

وتهدف الشراكة إلى توفير كافة التسهيلات لعملاء شركة ذهب مصر، وذلك من خلال تطبيق كاش ناو، مما يوفر لهم السهولة والأمان في إتمام معاملاتهم.

وبحسب بيان الشركة، ستوفر “ذهب مصر” أوزان مختلفة للشراء تبدأ من ربع جرام، مما يتيح تعدد الاختيارات وفقا للقدرات المالية للعملاء، بالإضافة إلى إمكانية توصيل الذهب إلى منازلهم.

ومن جانبه، قال عمرو فؤاد، المدير العام لشركة ذهب مصر، إن الشركة تعمل جاهدة في سبيل تسهيل تجربة الشراء لعملائها، كما تتيح لهم كافة الخدمات الممكنة التي تجعلهم يستثمرون أموالهم في الذهب بطرق آمنة وسهلة، وذلك من خلال عقد شراكات تلبي تطلعاتهم، مضيفا: “أن تقديم خدمة الاستثمار في الذهب عبر تطبيق كاش ناو خطوة مهمة نحو تسهيل الحياة المالية للمواطنين، كما تعكس إلتزام الشركة بتقديم خدمات متميزة تساهم في تعزيز فرص الاستثمار وزيادة الشمول المالي”.

وبدوره، قال المهندس عمرو سالم، المدير التنفيذي لشركة كاش ناو، إنها تستهدف تسعى تعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مالية مبتكرة، تماشيا مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.

وأكد سالم، على أن هذه الشراكة تستهدف تقديم تجربة استثمارية متميزة لعملاء تطبيق كاش ناو، من خلال إمكانية الدفع عن طريق محفظة كاش ناو، مما يسهل عملية الشراء ويوفر الوقت والجهد.