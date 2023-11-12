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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. البنك المركزي المصري: التضخم الأساسي السنوي يتباطأ إلى 38.1%… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 12 نوفمبر 2023 11:14 مساءً - دوت الخليج _ كشفت بيانات البنك المركزي المصري المصري، عن تباطؤ معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 38.1% في شهر أكتوبر، مقابل 39.7% في سبتمبر.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن أسعار المستهلكين سجلت معدلا شهريا بلغ 1.8% في أكتوبر 2023، مقابل معدلا شهريا 3% في ذات الشهر من العام السابق، ونحو 1.1% في سبتمبر 2023.
وذكر المركزي المصري أن معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع إلى 35.8% في أكتوبر من 38% في سبتمبر.
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