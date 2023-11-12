عاجل.. البنك المركزي المصري: التضخم الأساسي السنوي يتباطأ إلى 38.1%…

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 نوفمبر 2023 11:14 مساءً - دوت الخليج _ كشفت بيانات البنك المركزي المصري المصري، عن تباطؤ معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 38.1% في شهر أكتوبر، مقابل 39.7% في سبتمبر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن أسعار المستهلكين سجلت معدلا شهريا بلغ 1.8% في أكتوبر 2023، مقابل معدلا شهريا 3% في ذات الشهر من العام السابق، ونحو 1.1% في سبتمبر 2023.

وذكر المركزي المصري أن معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع إلى 35.8% في أكتوبر من 38% في سبتمبر.