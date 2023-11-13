انت الأن تتابع خبر تراجع أسعار النفط الاثنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد تجدد المخاوف من تقلص الطلب في الولايات المتحدة والصين، تراجعت أسعار النفط،الاثنين، الأمر الذي أثر سلبا على معنويات السوق.

ووفقا لوكالة"بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر كانون الثاني المقبل 71 سنتا أو 0.87 بالمئة إلى 80.72 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر كانون الأول المقبل 68 سنتا أو 0.88 بالمئة إلى 76.49 دولار للبرميل.

وصعدت الأسعار بنحو 2 بالمئة الجمعة بعدما عبر العراق عن دعمه لتخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة أوبك+، لكنها انخفضت بنحو أربعة بالمئة خلال الأسبوع مسجلة خسائر لثالث أسبوع على التوالي لأول مرة منذ أيار الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي إن إنتاج الخام في الولايات المتحدة هذا العام سيزيد على نحو أقل بقليل من المتوقع، بينما سينخفض الطلب.