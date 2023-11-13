أسعار الذهب اليوم الأثنين 13 نوفمبر 2023 … الأصفر واخد منوم من أول امبارح

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رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب اليوم الأثنين 13 نوفمبر 2023 في بداية تعاملات الصباح بمحلات الصاغة في ظل حالة التراجع التي حدثت في تعاملات اليومين الماضين، ومن قبلها التذبذب التي عليها المعدن النفيس بوجه عام .

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية في تعاملات اليوم الأثنين 13 من الشهر الميلادي الجديد في محلات الصاغة، بعد حالة الثبات التي كانت عليها أسعار الذهب في مصر بعد القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الخاص بعملية إعفاء الذهب من الجمارك للمصيريين القادمين من الخارج

أسعار الذهب اليوم الأثنين 13 نوفمبر 2023

[فاترينة الذهب بإحدى محلات الصاغة]

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 14:

سجل سعر جرام عيار 14 في أسعار الذهب اليوم 1670 جنيه،

سعر جرام الذهب عيار 18 :

[فاترينة الذهب بإحدى محلات الصاغة]

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام عيار 18 في أسعار الذهب اليوم 2216 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 :

سجل جرام عيار 21 في أسعار الذهب اليوم فوصل إلي 2585 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24 :

سجل سعر جرام عيار 24 في أسعار الذهب اليوم 2954 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم الأثنين 13 نوفمبر 2023:

سجل سعر الجنية الذهب الذي قدر وزنه بـ8 جرامات خلال التعاملات اليومية إلي نحو 20680 جنيه .