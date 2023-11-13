- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميناء القاهرة الجوي: التصدي بنجاح لمحاولة اختراق موقع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 11:09 صباحاً - دوت الخليج – صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي عن إحباط محاولة اختراق موقع الشركة الإلكتروني والتصدى لها بنجاح.
وأشار إلى حجب موقع الشركة عن العمل كأحد الإجراءات الاحترازية من قبل الجهات المختصة؛ لحين التأكد من جاهزيته للعمل مرة أخرى، ومن المتوقع أن يعود إلى العمل بشكل طبيعي مع نهاية اليوم.
وأشار المصدر إلى أن جميع الخدمات والبيانات الخاصة بالموقع بأمان ولم تتأثر بمحاولة الاختراق، مؤكدا أن الشركة تطبق “أعلى معايير الأمن السيبراني”.
كما شدد على سلامة البيانات والمعلومات كافة، والتي من بينها: (أسماء المطاعم والكافتيريات وشركات الأسوق الحرة – الاستراحات.. وغيرها).
ونوه بأن شركة ميناء القاهرة الجوي ستبدأ “على الفور” تحقيقات لمعرفة هوية المتسبب في هذه المحاولة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميناء القاهرة الجوي: التصدي بنجاح لمحاولة اختراق موقع… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.