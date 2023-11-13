ميناء القاهرة الجوي: التصدي بنجاح لمحاولة اختراق موقع…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 11:09 صباحاً - دوت الخليج – صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي عن إحباط محاولة اختراق موقع الشركة الإلكتروني والتصدى لها بنجاح.

وأشار إلى حجب موقع الشركة عن العمل كأحد الإجراءات الاحترازية من قبل الجهات المختصة؛ لحين التأكد من جاهزيته للعمل مرة أخرى، ومن المتوقع أن يعود إلى العمل بشكل طبيعي مع نهاية اليوم.

وأشار المصدر إلى أن جميع الخدمات والبيانات الخاصة بالموقع بأمان ولم تتأثر بمحاولة الاختراق، مؤكدا أن الشركة تطبق “أعلى معايير الأمن السيبراني”.

كما شدد على سلامة البيانات والمعلومات كافة، والتي من بينها: (أسماء المطاعم والكافتيريات وشركات الأسوق الحرة – الاستراحات.. وغيرها).

ونوه بأن شركة ميناء القاهرة الجوي ستبدأ “على الفور” تحقيقات لمعرفة هوية المتسبب في هذه المحاولة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.