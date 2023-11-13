السيسي في معرض التجارة البينية: ينقصنا التنسيق والتعاون…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 05:05 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معرض التجارة البينية اليوم الاثنين، وخلال المعرض رحب بالمشاركين، قائلا: “أشكركم على مشاركتم الإيجابية والشكر الخاص لرئيس البنك الإفريقي للتصدير والاسيراد – أفريكسيم بنك، على الجهد المبذول”.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية: ” من المهم تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية في ظل وجود قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة جدا في كل المجالات كالزراعة والتعدين وغيرها من المجالات، ولا ينقصنا إلا التنسيق والتعاون الإيجابي بينا جمعيا”.