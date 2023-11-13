موانئ دبي العالمية: 1.3 مليار دولار استثمارات المجموعة في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 06:03 مساءً - أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد“، المشغل الرئيسي لميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على التزامها المستمر بدعم الاقتصاد المحلي في مصر من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في تطوير حركة التجارة البحرية عبر محطتها متعددة الأغراض في ميناء السخنة وكذا الخدمات اللوجستية المقدمة من المجموعة بالسوق المحلي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان اليوم “تعمل المجموعة على دعم النمو اللوجستي في مصر، حيث قامت المجموعة بضخ استثمارات تقارب 1.3 مليار دولار لتطوير المحطة متعددة الأغراض بالميناء، والتي تمثل البوابة الرئيسية للتجارة على البحر الأحمر”.

وأشار إلى قابلية الاقتصاد المصري لتحقيق نمواً كبيراً، وذلك نتيجة المناخ الإيجابي الجاذب للاستثمار الأجنبي، حيث اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات في السنوات الأخيرة لتطوير البنية التحتية بوتيرة قياسية، تزامناً مع تحسين إجراءات الاستثمار، خاصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية للاستفادة من مكانة مصر الرائدة كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية.

وأكد على التزام موانئ دبي بأداء دورها في تحقيق هذه الأهداف من خلال توسيع مشاريع المجموعة وأعمالها في جمهورية مصر العربية، ونعمل باستمرار على توسيع خدماتنا وأعمالنا اللوجستية لدعم الاقتصاد المصري على نحو أوسع.

ولفت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية إلى تطوير منطقة الخدمات اللوجستية المتاخمة لميناء السخنة على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة، باستثمارات تقدر بنحو 80 مليون دولار، مشيرا أن هذه المنطقة تلبي متطلبات واحتياجات الأنشطة اللوجستية والتجارية وأعمال التوزيع والأنشطة ذات القيمة المضافة للمتعاملين والمستثمرين، معلناً البدء في تنفيذ أعمال الإنشاءات للمنطقة اللوجستية خلال الشهر الجاري، ومن المتوقع اكتمال المرحلة الأولى بحلول نهاية العام 2024.