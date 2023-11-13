وزير الصناعة: قيمة اتفاقيات معرض التجارة البينية بلغت نحو 3…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 07:01 مساءً - أحمد عبد الرحمن .. أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن قيمة البروتوكولات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال معرض الإفريقي للتجارة البينية وصلت لنحو 3 مليارات دولار، وخلق فرص تبادل تجاري تقدر بحوالي 10 مليارات دولار.

وأضاف وزير الصناعة، في كلمته بافتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، أن التجارة البنية بين الدول الأفريقية ستظل نسبتها منخفضة بالنسبة لإجمالي حجم التجارة العالمية من خارج القارة، ومن هنا تأتي أهمية منطقة التجارة الحرة القارية والتي تهدف إلى إنشاء سوق أفريقي واحد للسلع والخدمات وتسهيل حرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار، لتعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة والمساواة بين الجنسين والتصنيع والتنمية الزراعية والأمن الغذائي.

وتابع: “تعد هذه المنطقة المستهدفة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، إذ تضم 55 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقي و8 مجموعات اقتصادية إقليمية وتسعى إلى إنشاء سوق قاري واحد يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي 3.4 تريليون دولار، كما ستسهم في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية بالمنطقة وزيادة الاستثمارات وتعزيز فرص العمل وتعزيز التصنيع المشترك بالتالي رفع القدرة التنافسية لأفريقيا على المدى المتوسط إلى الطويل”.