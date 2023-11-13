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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيليب موريس تعلن زيادة أسعار السجائر في مصر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 08:03 مساءً - العربي نت _ أعلنت شركة فيليب موريس مصر اليوم الاثنين عن زيادة أسعار منتجاتها بالسوق المصرية بعد تعديلات حكومية بزيادة ضريبة القيمة المضافة على منتجات التبغ.
وقالت الشركة في بيان، إنها رفعت أسعار السجائر التقليدية للعلامات التجارية ميريت ومارلبورو وإل آند إم وغيرها من المنتجات الأخرى كالتبغ المسخن، مناشدة تجارة التجزئة والموزعين للالتزام بالأسعار المعلنة، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.
وأضافت فيليب موريس أن عبوات السجائر من نوع ميريت بأنواعها بلغ سعرها 74 جنيها، في حين بلغ سعر العبوات من فئة مارلبورو بأنواعها 69 جنيها بينما سجلت سجائر إل آند إم 50 جنيها للعبوة.
كانت الشركة الشرقية إيسترن كومباني الحكومية قد رفعت الأسبوع الماضي أسعار منتجاتها من التبغ أيضا.
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