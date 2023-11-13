فيليب موريس مصر تكشف أسعار منتجاتها بعد التعديل الضريبي…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 08:03 مساءً - إسلام سالم .. أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن والسجائر التقليدية من العلامات التجارية ” Merit وMarlboro وL&M” بكل أنواعها، بعد إعلان الحكومة المصرية عن التعديلات الضريبية الأخيرة الخاصة بمنتجات التبغ.

وأكدت شركة فيليب موريس مصر لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع QR code الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022، مطالبة تجار التجزئة والموزعين بالالتزام بالأسعار المعلنة.

وقال علي نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، إن السعر الرسمي لعبوة ميريت بأنواعها أصبح 74 جنيها، ومارلبورو بأنواعها 69 جنيها، ومارلبورو كرافتد بأنواعها 59 جنيها، وإل أند ام بأنواعها 50 جنيها، وعبوة التبغ المُسخن بأنواعها 56 جنيها، وعبوة Dimensions بأنواعها 56 جنيها، وعبوة TEREA بأنواعها 56 جنيها.

وتعد فيليب موريس إنترناشونال إحدى شركات التبغ الدولية، واستثمرت أكثر من 10.5 مليار دولار لتطوير منتجاتها، لتستحوذ في نوفمبر 2022، على شركة Swedish Match العاملة في توصيل النيكوتين الفموي ليتم إنشاء شركة عالمية خالية من التدخين بقيادة علامتي IQOS وZYN.