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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في شركة الخريف… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 09:00 مساءً - – قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي للمملكة، إنه وقع “اتفاقية للاستثمار في شركة الخريّف للبترول”، وهي شركة سعودية متخصصة في مجال المضخات الكهربائية الغاطسة ومنشآت الإنتاج.
وأضاف الصندوق، في بيان، أن الاستثمار سيكون من خلال اتفاقية اكتتاب في أسهم تعتزم الشركة إصدارها لزيادة رأس مالها بنسبة 25% من مجموعة الخريّف، على أن تحتفظ المجموعة بنسبة 75% من أسهم الشركة.
وجاء في البيان أن الاستثمار سيسهم في توسيع أعمال الشركة التي تقدم “خدماتها في دول الخليج وإفريقيا وأمريكا اللاتينية”.
وأفاد الصندوق في البيان بأن الاتفاقية ستؤدي إلى “تعزيز مكانة الشركة في مجال خدمات الطاقة، وتحسين سلاسل الإمداد للقطاع في المملكة والإسهام في تحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل للمساهمين”.
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