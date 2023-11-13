شيفرون تعلن استئناف إنتاج الغاز من حقل غاز تمار البحري

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 09:00 مساءً - – قالت شركة شيفرون يوم الإثنين إنها استأنفت تزويد العملاء في إسرائيل والمنطقة بالغاز الطبيعي من حقل غاز تمار البحري بعد أن طلبت منها وزارة الطاقة الإسرائيلية استئناف الإنتاج.

وذكرت مصادر من القطاع أن من المتوقع وصول إنتاج الحقل إلى طاقته الكاملة خلال أيام قليلة.

وكانت الوزارة قد أصدرت تعليمات لشيفرون التي تدير الحقل بإغلاقه في بداية الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي بدأت في السابع من أكتوبر.

وتمار مصدر رئيسي للغاز اللازم لمولدات الكهرباء والصناعة في إسرائيل. وتعين عليها بدون غازه أن تلجأ أحيانا لمصادر وقود أكثر كلفة، كما حولت بعض إمدادات حقل ليفياثان البحري، المخصص إنتاجه للتصدير إلى مصر.

كذلك تصدر بعض غاز حقل تمار إلى الأردن ومصر.

ويبعد حقل تمار نحو 25 كيلومترا من مدينة أسدود على ساحل إسرائيل الجنوبي على البحر المتوسط وفي نطاق مرمى نيران الصواريخ التي تُطلق من غزة.